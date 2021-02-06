اجتماع مرتقب للقوى الشيعية لمناقشة ثلاثة ملفات

2021/02/06 | 13:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..كشفت كتلة صادقون النيابية , السبت , عن وجود نية لعقد اجتماع مشترك للقوى السياسية الشيعية لمناقشة وبحث الكثير من الملفات المهمة, مؤكدة أن المناقشات ستتركز على مناقشة الوضع السياسي والموازنة والانتخابات .وقال عضو الكتلة النائب محمد البلداوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” القوى السياسية الشيعية قد عقدت في وقت سابق اجتماعا بخصوص الموازنة لغرض تحقيق العدالة في توزيع موارد الدولة وقد تم رفع وجهة نظرها للجنة المالية في حينه” .وأضاف البلداوي، ان ” القوى السياسية الشيعية ستعقد اجتماعا جديدا قريبا لمناقشة وبحث الكثير من المواضيع الرئيسية ومنها الوضع السياسي والموازنة والانتخابات”.وكان أعضاء في مجلس النواب كشفوا في وقت سابق عن وصول المفاوضات بين بغداد واربيل بخصوص الموازنة الى “طريق مسدود”، فيما رجحوا عدم إمكانية تمرير الموازنة.



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