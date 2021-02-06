الصحة تسجل 1660 إصابة جديدة بكورونا

2021/02/06 | 13:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سجلت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، ارتفاعاً بعدد اصابات كورونا الى 1660، فيما توفي 8 مواطنين نتيجة الاصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.وتضمن الموقف الوبائي الصادر من الوزارة، “تصدر الكرخ الاصابات بـ407، ثم النجف بـ312، ثم كربلاء بـ192، بابل بـ113 اصابة، فيما كانت حالات الشفاء 1020 حالة في عموم البلاد”.وأضافت الوزارة في […]

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