نائبة تعلق على رسالة مزعومة من المرجعية للسياسيين: مصرّه على اجراء الانتخابات

2021/02/06 | 13:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..علقت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت، السبت، على رسالة مزعومة من قبل المرجعية الدينية للسياسيين تخص الأوضاع السياسية في البلاد، مبينة انها لم تحصل للحظة على أي معلومات مؤكدة بشأن ذلك.وقالت جودت في تصريح لـ / المعلومة /، إنها “لم تحصل للحظة على أي معلومات مؤكدة بارسال رسالة من قبل المرجعية الدينية للقوى السياسية بشأن الأوضاع السياسية في البلاد”.وأضافت، أن “توصيات المرجعية السابقة بمطالبة القوى السياسية باجراء الانتخابات المبكرة مازالت قائمة ودعوتها لاجرائها قد قطعت الطريق أمام ذرائع بعض القوى السياسية التي تحاول المماطلة، وعدم حسم القوانين المتعلقة بالانتخابات أو توفير البيئة الملائمة لإجرائها” , مشيرة الى انها “لم تحصل للحظة على أي معلومات مؤكدة بارسال رسالة من قبل المرجعية للقوى السياسية الشيعية بهذا الشأن” .وتابعت ان “تأكيد الدعوة السابقة للمرجعية جاء خلال لقاء سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنيين بلاسخارت في النجف وتأكيد المرجع على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بقانون منصف وعادل لجميع الأطراف” .وكانت وسائل إعلام كشفت في وقت سابق عن قيام المرجعية الدينية بارسال رسالة الى القوى السياسية تخص التطورات السياسية في البلادء ومنها اجراء الانتخابات.



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