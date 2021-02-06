متسلل ينجح في الصعود إلى طائرة رسمية في قاعدة جوية أميركية

2021/02/06 | 13:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – فتحت القوات الجوية الأميركية تحقيقا داخليا الجمعة بعد نجاح رجل في التسلل إلى قاعدة أندروز الجوية القريبة من وشنطن وصعوده على متن طائرة عسكرية، على الرغم من الإجراءات المشددة التي تم فرضها بعد اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير.وقال سلاح الجو الأميركي في بيان إن “رجلا بالغا” […]

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