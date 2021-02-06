2021/02/06 | 13:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام سعودية رسمية صباح اليوم السبت أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وهي أول مكالمة بينهما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول مكالمة بينهما.. اتصال هاتفي بين بلينكن ونظيره السعودي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول مكالمة بينهما.. اتصال هاتفي بين بلينكن ونظيره السعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).