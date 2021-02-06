2021/02/06 | 13:53 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أضاف خبراء الصحة مؤخرا العديد من المزايا الإضافية للقهوة، والتي تجعل شرب كوب إضافي منها أمرا ضروريا.وقد بين الخبراء أن شرب كوبين أو ثلاثة أكواب من القهوة السوداء الحاوية على الكافيين بدون سكر أو مع إضافة القليل منه يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد بما في ذلك سرطان الكبد، بحسب ما ذكر موقع “medikforum”.ويقول الدكتور “ماناف وادهاوان”، كبير المستشارين في شركة فورتيس إيسكورت للكبد والجهاز الهضمي إن القهوة تعد مصدرا غنيا لمضادات الأكسدة، إضافة لتشكيلها عاملا وقائيا ضد أمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري إضافة لمرض باركنسون.وكذلك فقد بينت الأبحاث أن نسبة الإصابة بالتليف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فوائد إضافية للقهوة تجعل زيادة استهلاكها ضرورة صحية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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