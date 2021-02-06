2021/02/06 | 13:56 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد مدير الجهاز الفني لنادي الزوراء راضي شنيشل ان نفط ميسان فريق منظم ولم يكن بالفريق السهل وكان رقماً صعباً في ترتيب الدوري اخر اربع سنوات.

واضاف شنيشل : ان الطقس وارضية الملعب لم تساعدنا في تقديم المستوى المطلوب مع ذلك قدم الفريق مباراة جيدة ولاحت لنا عدة فرص للتسجيل.

واردف : التعادل امر طبيعي بعد تحقيق الفوز في خمس مباريات على التوالي وسوف يكون دافعاً للاعبين للتعويض في المباريات القادمة.

ونوه : لا اتحدث عن الاخطاء التحكيمية ولكن أصابتني الدهشة بعد مشاهدتي للهدف الذي تم الغاءه ونترك الامر لذوي الاختصاص.

وبين : كان بالامكان عدم منحهم الاستغناء الا بعد وصول اللاعبين المحترفين ولكن اردنا ان نمنحهم الوقت الكافي من اجل التوقيع لفرق اخرى.

واختتم حديثه قائلاً : بخصوص الاضافات هناك لاعبين اثنين محترفين تم الاتفاق معهم بانتظار اصدارة سمة الدخول لهم للالتحاق بالفريق بالاضافة الى لاعب محلي سينضم لصفوف الفريق خلال الايام القادمة .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص راضي شنيشل : اصابتني الدهشة بعد ان الغى الحكم زيد ثامر هدف صحيح للزوراء 7 SKY TV.

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