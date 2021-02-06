السلطات الأميركية تحقق في اختراق أمني خطير يهدد حياة بايدن

2021/02/06 | 13:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..تحقق القوات الجوية الأمريكية بحادثة تسلل في قاعدة “أندروز” التي تضم طائرة الرئاسة الخاصة بجو بايدن، في مقاطعة برينس جورج، بولاية ماريلاند.وتم توجيه المفتش العام للقوات الجوية الأمريكية للتحقيق في الاختراق، كما ستطلق القوات الجوية مراجعة شاملة لأمن المنشآت، وفقا لبيان صادر عن الفرع العسكري.وقالت الشؤون العامة في الجناح 316 إن رجلا تمكن من الوصول إلى طائرة C-40 في قاعدة أندروز يوم الخميس، وهي جزء من أسطول يستخدمه بشكل متكرر كبار قادة الحكومة.وأضاف البيان: “حصل الرجل على وصول غير مصرح به إلى خط الرحلة ودخل طائرة من طراز C-40 مخصصة لجناح الجسر الجوي 89.



ردت قوات الأمن التابعة لقاعدة أندروز المشتركة واحتجزت الشخص وأجرت مقابلات معه، وساعد مكتب التحقيقات الخاصة في ذلك”.من جهته، قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن وزارة الدفاع والقوات الجوية تأخذ الحادث “بجدية بالغة”.



وأضاف أن القوات الجوية عدلت “بعض بروتوكولاتها الأمنية” بعد هذا الخرق.ويستخدم الجسر الجوي رقم 89 طائرات الرئاسة الأمريكية عادة، كطائرة الرئاسة وغيرها من الطائرات التي تستخدم لنقل نائب الرئيس وأعضاء مجلس الوزراء.ويأتي الإعلان عن الاختراق قبل ساعات من موعد سفر جو بايدن من قاعدة أندروز المشتركة إلى ديلاوير في عطلة نهاية الأسبوع.



ولم يعرف علنا أي طائرة سيستخدمها بايدن.



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