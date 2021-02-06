اسعار الدولار تقفز مجددًا امام الدينار في الاسواق العراقية.. وتصل رقم لم تسجله منذ فترة

2021/02/06 | 13:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت اسعار صرف الدولار امام الدينار مجددًا في الاسواق العراقية اليوم السبت.

وجاءت اسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح، إلى 145,800، وجاء سعر الشراء 145,250، وسعر البيع 146,250.

وفي وقت سابق بلغت اسعار بيع الدولار في الاسواق العراقية 126 الف دينار مقابل الدولار، وذلك بعد ايام من مراوحتها تحت الـ126 الف.

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