العراق يسجل 1660 اصابة جديدة بكورونا

2021/02/06 | 13:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية يوم السبت، عن تسجيل 1660 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه تم تسجيل 8 وفيات خلال الـ 24 ساعة ماضية، لافتة الى ان الموقف الوبائي كالاتي:

PUKmedia عن اعلام الوزارة

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