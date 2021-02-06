2021/02/06 | 13:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام اتحاد ادباء وكتاب كركوك صباح اليوم السبت 6 شباط 2021 مهرجان قصيدة النثر الثامن ( دورة الشاعر صلاح فائق ) وذلك في مقر الاتحاد بمدينة كركوك .

وفي مستهل الجلسة الاولى تحدث الاديب فاروق مصطفى الذي اشار الى ان الشاعر صلاح فائق يأتي في سلالم جماعة كركوك عمريا فهو كان اصغرهم من مواليد كركوك عام 1945، حيث طبع اول ديوانه بعنوان ( رهائن )، مسلطا الضوء على ابرز المحطات الشعرية للشاعر صلاح فائق ، ومن ثم القى الاديب محمد خضر رئيس اتحاد ادباء وكتاب كركوك كلمة الاتحاد الذي اشار الى الدور الذي لعبه الشاعر صلاح فائق عضو جماعة كركوك في إغناء الثقافة والادب والشعر، بعد ذلك تحدث الاديب احمد تحسين وهو من أقرباء الشاعر صلاح فائق، مثمنا بدور اتحاد ادباء وكتاب كركوك لاقامته هذا المهرجان الاحتفاءي، وتحدث الناقد عدنان ابو اندلس عن قصيدة النثر ( النشاة والتاصيل الافسنة والتدجين عند صلاح فائق من منظور نفسي) والقى الشاعر يوسف شواني قصيدة نثرية مترجمة الى الكوردية، عقبتها قصيدة مترجمة باللغة التركمانية القاها الشاعر محمد حمزلي .

وفي الجلسة الثانية تحدث الناقد د.



سامي الجبوري عن موازنة للشعر العربي من خلال قصائد النثر والعمودي ، و القى كل من الشاعرات و الشعراء نرمين طاهر و حسن القره غولي و اية سردار و محمد الخطاط و مهند مهدي و مها الهاشمي و محمد عمر حمزلي و احمد عدنان قصائدهم .

هذا واثناء المهرجان اتصل الشاعر صلاح فائق من لندن وهو يشكر اتحاد الادباء و جميع من حضر المهرجان، موضحا انه يعشق كركوك دوما على الرغم من ابتعاده لها منذ 40 عاما .

ويختتم المهرجان مساء اليوم

PUKmedia رزكار شواني/ كركوك

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك .. مهرجان قصيدة النثر دورة الشاعر صلاح فائق ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك .. مهرجان قصيدة النثر دورة الشاعر صلاح فائق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).