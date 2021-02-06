القبض على عصابة تروج للعملة المزيفية في ذي قار

2021/02/06 | 13:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم السبت،

عن القاء القبض على 3 متهمين بحوزتهم

عملة مزورة اثناء محاولة تصريفها في

الاسواق.

القيادة قالت في بيان، ان "قسم شرطة

الحسن المجتبى القى القبض على 3 متهمين

بحوزتهم ع

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