2021/02/06 | 13:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم

السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا

المستجد في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة

الماضية، فيما شهدت محافظتي كربلاء

والنجف قفزة كبيرة بعدد الاصابات

اليومية.

وبحسب بيان اليو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قفزة كبيرة في كربلاء والنجف.. العراق 1660 اصابة بكورونا خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قفزة كبيرة في كربلاء والنجف.. العراق 1660 اصابة بكورونا خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).