الطاقة النيابية تحدد موعد تعديل قانون شركة النفط الوطنية

2021/02/06 | 13:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية

هيبت الحلبوسي، اليوم السبت، قرب تمرير

تعديل قانون شركة النفط الوطنية،

مشيراً إلى أن تأسيس الشركة سيخفف العبء

عن وزارة النفط بما يقارب 80 بالمئة.

الحلبوسي ذكر في

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