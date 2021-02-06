-النخب- العراقيه تخون تاريخها؟/5 - عبدالامير الركابي

2021/02/06 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي هل كانت البنية الرافدينيه المجتمعية وماتنطوي عليه من ذاتيه مطابقة، مع افتراض تطابقها قي الوقت نفسه، او تمثيلها للحقيقة المجتمعية ومنطوياتها، والغرض من وجودها، هل كانت قد وجدت لكي تظل مطوية الى الابد، ام انها كان مقدرا لها ان تمحى من الوجود تحت طائلة مايضادها، وما يناقض كينونتها مجتمعيا، حتى وان كان كما الحال الانشطاري الأوربي الحديث الراهن، قمة تجلي الأحادية المجتمعية، وارفع صيغها وممكنات تجليها، ......





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