تحليل أسباب الأزمة التي تعاني منها الحركة النقابية الفلسطينية في الأراضي المحتلة - جهاد عقل

2021/02/06 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جهاد_عقل عَقد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مؤتمره السادس أيام 27-28 كانون ثاني 2021 في قاعة "الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية" في مدينة أريحا والتي تغير اسمها لاحقًا ليكون "جامعة الاستقلال" والتي "تختص لوحدها ودون المؤسسات الجامعية في فلسطين بالتعليم العالي في مجال العلوم الأمنية والعسكرية والشرطية، لتكون بذلك رافدًا أساسيًا للمؤسسة الأمنية الفلسطينية" كما جاء في "نبذة عن الجامعة" بموقعها الالكترو ......





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