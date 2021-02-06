كشف موعد الاعلان الرسمي عن صفقة محمد داوود

2021/02/06 | 14:01 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترب نادي الشرطة الرياضي، من حسم ضم مهاجم نادي النفط محمد داوود لتمثيل الفريق في الموسم الحالي.

وقال مصدر في ادارة النادي إن “نادي الشرطة اقترب من حسم صفقة المهاجم محمد داوود، لتمثيل الفريق في الموسم الحالي”.

واوضح أن “ادارة الشرطة اجتمعت اليوم مع نظيرتها النفط، واتفقت على جميع بنود ضم اللاعب”، مشيراً الى أن “موعد الاعلان الرسمي عن الصفقة سيكون غداً الاحد”.

يذكر ان داوود مثل المنتخب الوطني وقدم مستويات كبيرة مع النفط خلال السنوات الماضية .

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