نائبة : الموازنة ستواجه ردات فعل عكسية حال التصويت عليه

2021/02/06 | 14:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..توقعت النائب عن تحالف القوى العراقية زيتون الدليمي , السبت ,بان الموازنة ستواجه ردات فعل عكسية حال التصويت عليها لكونها ستظلم الكثير من المحافظات العراقية, مشيرة الى ان السبب الرئيسي يرجع الى سببين .وقالت الدليمي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” موازنة العام الجاري اذا ما تم التصويت عليها تحت قبة البرلمان بالتأكيد ستواجه انتقادات واسعة بسبب ظلمها للعديد من المحافظات وذلك لعجز اللجنة من تلبية مطالب المحافظات بسبب عدم وجود أموال كافية لتلبية تلك المطالب ” .وتوقعت الدليمي “ردات فعل عكسية حال التصويت على الموازنة الا ان اللجنة المالية تحاول وبكل جهدها الى تحقيق العدالة بين المحافظات بما ويتناسب وحجم محروميتها ” , مبينة ان ” الحرج الذي تعاني منه اللجنة المالية بسبب عدم وجود رؤية حقيقية للحكومة بالإصلاحات ” .وأوضحت ان ” المشكلة الحقيقية تكمن في سببين الأول عدم وجود أموال كافية لتغطية مطالب الجميع والثاني يتعلق بتعقيد إجراءات الاستثمار القانونية التي تحول من قيام تلك المحافظات باجراء عقود استثمار حقيقية تسهم في حركة اقتصادها وبناها التحتية وهذا الامر يجب ان يدركه المشرع العراقي ” .



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