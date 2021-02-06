همام طارق متاح للصقور في مباراة الميناء

2021/02/06 | 14:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداداعلن نادي القوة الجوية، ان مهاجمه همام طارق، اصبح جاهزاً للمشاركة مع الفريق في مباراته المقبلة بدوري الكرة الممتاز.وقال عضو الهيئة الادارية للنادي علي زغير في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “همام طارق سيشارك للمرة الاولى مع الفريق في مباراته المقبلة امام الميناء”.واوضح ان “كتاب البطاقة الدولية للاعب، وصل الى الادارة بشكل رسمي وبالتالي مشاركته ستكون قانونية”، مشيراً إلى أن “عقد اللاعب يستمر حتى نهاية الموسم مع امكانية التجديد”.يذكر ان طارق عاد لصفوف الفريق بعد تجربته مع الاسماعيلي المصري لعام واحد.



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