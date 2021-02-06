لاحاجة للحجز الالكتروني.. مديرية المرور تستقبل المراجعات المباشرة في 3 محافظات لتسجيل السيارات

2021/02/06 | 14:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، رفع الحجز الالكتروني لتسجيل السيارات في ثلاث محافظات بعد انجاز المعاملات المتراكمة كافة.

المديرية قالت في بيان، إن “مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل حسين، وجه برفع الحجز الإلكتروني في محافظات (بابل، ديالى، الديوانية) بعد ان تم انجاز المعاملات المتراكمة كافة بسبب توقف مجمعات التسجيل في المحافظات المذكورة في ظل جائحة كورونا”.

واضافت انه “بإمكان المواطنين كافة مراجعة مجمعات التسجيل التابعة لمديرية المرور في تلك المحافظات، بدون حجز الكتروني في الوقت الحالي”.

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