النفط بوضع مطمئن حتى 20 عامًا قادمًا.. ماذا يعني بلوغ سعر البرميل 59 دولارًا؟

2021/02/06 | 14:18 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أوضح الخبير الاقتصادي مصطفى سند، عدة مؤشرات تدل على استمرار النفط كأقوى مصادر الطاقة في العالم لـ20 سنة اضافية بعد، وسط التوقعات والتحليلات بتراجع الطلب على النفط كمصدر للطاقة.

وقال سند في ايضاح اطلعت عليه”يس عراق”، إن “سعر النفط اليوم (59) اعلى من سعره قبل عام بالضبط(57)، وما انخفاض سعره الذي حصل الا بسبب مسبب طارئ خارجي (كورونا) وليست لاسباب أقتصادية او بروز مصادر طاقة منافسة “.

وبين إنه “نقلنا بوقت سابق لتحليل الوكالات العالمية، ببقاء النفط كاقوى مصادر الطاقة لمدة 22 سنة (2018 لغاية 2040) بالظروف الطبيعية، حسب تحاليل كل وكالات الطاقة العالمية “.

واشار الى انه “انقضت منها 3 سنوات لغاية الان ومتبقي 19 سنة”، مضيفا: “لذلك لا تقاس الامور بلحظة معينة، ولا تقاس الامور على اسعار اليوم ايضاً، والتحاليل تتحدث كل اسبوع عند الوكالات “.

واوضح انه “اما تأثير انخفاض الاسعار على التزاماتنا مع الصين فغير مؤثرة كون العقد بالكميات (100 الف برميل باليوم) بغض النظر عن الاسعار وهو ما ذكرته بوقتها “.

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