2021/02/06 | 14:19 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفن رفات 104 عراقيين إيزيديين قضوا بمجزرة "كوجو" عام 2014 (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/06 | 14:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دفن رفات 104 عراقيين إيزيديين قضوا بمجزرة "كوجو" عام 2014 (صور)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دفن رفات 104 عراقيين إيزيديين قضوا بمجزرة "كوجو" عام 2014 (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).