إيران تحدد موعد بدء التطعيم ضد فيروس كورونا

2021/02/06 | 14:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السبت، إن عملية التطعيم ضد وباء كورونا في إيران ستنطلق هذا الأسبوع، مع أولوية البدء بعمال الصحة والمسنين وذوي الأمراض الخطيرة والمزمنة.

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وبحسب وسائل إعلام إيرانية، تابعها "ناس"، (6 شباط 2021)، أنه "هذا جاء الإعلان خلال اجتماع روحاني بخبراء ومسؤولي المركز الوطني لمكافحة كورونا، بعد نحو عام من تسجيل الإصابات الأولى في البلاد".

ودعا روحاني، خلال الاجتماع، الإيرانيين إلى "التعاون لمنع تفشي الوباء وإبقائه تحت السيطرة، بالالتزام بالتعليمات الصحية الحكومية الوقائية".

وأوضح محذرا "إذا كان اثنان من الرياضيين البارزين في البلاد قد ذهبا ضحية هذا الفيروس مؤخرا، فهذا يعني إنذارا لكل المواطنين أن ينتبهوا أكثر ويلتزموا بالتوصيات الصحية بشكل دقيق".

وكانت طهران قد أعلنت قبل أيام أنها "تنتظر وصول شحنة أولى من لقاح سبوتنيك V الروسي يوم الخميس الماضي، مع تأكيدها، بالتزامن مع ذلك، أن المرحلة الأولى من اختبارات اللقاح الإيراني المضاد لكورونا قد أنجزت بنتائج ممتازة ضد نسخته المتحورة البريطانية".

وأضافت طهران أن "مخابرها تستعد لإنتاج مليونين إلى 3 ملايين جرعة من اللقاح الإيراني في مارس/آذار القادم، على أن يكون متوفرا في الأسواق في شهر أبريل".

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