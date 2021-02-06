قتلوا صاحب محل بالمحافظة.. القبض على افراد عصابة سطو مسلح في ميسان

2021/02/06 | 14:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم السبت (06 شباط 2021)، إلقاء شرطة محافظة ميسان القبض على عصابة مختصة بالسطو المسلح، وقتلت عمداً صاحب أحد المحال في المحافظة.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت، أعلنت أن فريق عمل متخصص من شعبة مكافحة اجرام حطين التابعة الى قسم شرطة مكافحة الاجرام، وبعد ورود الاخبار وجمع المعلومات والبحث والتحري، تمكن من القاء القبض على عصابة سطو مسلح".وأضاف البيان، أن العصابة "تتكون من متهمين اثنين قاما بالسطو المسلح على أحد المحلات التجارية وسرقة محتوياته بعد ارتكابهم جرية القتل العمد بحق صاحب المحل في إحدى مناطق المحافظة".

وأضافت، أنه "من خلال التفتيش الدقيق للعجلة التي يستقلونها اثناء تنفيذهم لعمليات السطو، تم العثور على سلاح ناري نوع كلاشينكوف مع مسدس عدد (2) بالإضافة الى عدد من الاعتدة".

وأشارت الوكالة إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتدوين اقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وتوقيفهم وفق المادة (406 ق ع)".

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