سيُرفع إلى الكاظمي.. تقرير مفصل من الأمن النيابية بشأن الخروقات الأخيرة

2021/02/06 | 14:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مهدي آمرلي، اليوم السبت، عن إعداد تقرير أمني مفصل بشأن خروقات تنظيم داعش، بعد استضافة عدد من القيادات الأمنية داخل اللجنة.، فيما أشار إلى أنه سيرفع إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال آمرلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الدفاع النيابية خلال استضافة عدد من القيادات الأمنية في الأسبوعين الماضيين، بحثت معهم الخروقات المتكررة لتنظيم داعش في بغداد وعدد من المدن الشمالية والغربية".

وأضاف أن "اللجنة بعد الانتهاء من الاستضافة أعدت تقريرا مفصلاً عن الكثير من السلبيات بالإضافة إلى تقييم عدد كبير من الضباط وضرورة تغييرهم من أجل منع تكرار الخروقات الأمنية للتنظيم التي سقط على إثرها الكثير من الشهداء والجرحى".

وبين أن "التقرير سيرفع الى القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي من أجل مناقشته واتخاذ الحلول السريعة وتأمين الحدود لمنع تسلل عصابات داعش الى العراق عبر الأراضي السورية".

وشهد العراق في الآونة الأخيرة، عدد من الهجمات التي شنها عناصر تنظيم داعش في بغداد والمحافظات، أبرزها الهجوم الانتحاري الذي نفذه إرهابيان في ساحة الطيران ببغداد، والهجوم على مق للحشد الشعبي في صلاح الدين وآخر في ديالى.

وراح ضحية الهجمات الإرهابية الأخيرة 48 شهيداً، 32 من المدنيين جراء تفجيري بغداد، و11 من الحشد في صلاح الدين، و5 آخرين من الحشد في ديالى.

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