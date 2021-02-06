صحة البصرة توضح بشأن اختبارات PCR ’’الوهمية’’

2021/02/06 | 14:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أوضحت مديرية صحة البصرة، اليوم السبت، بشأن أنباء تحدثت عن قيام وكالات السفر بإصدار نتائج اختبار PCR وهمية للسماح للركاب بالسفر إلى الخارج دون التأكد من أنهم لا يحملون فيروس كورونا.

وقال مدير عام الصحة عباس التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم): "لا نعلم على أي أساس يستند من يطلق هكذا تصريحات، لغاية اليوم لم تردنا حالة إصابة بفيروس كورونا من أي دولة لمسافر فحص عبر مراكز الفحص التي تشرف عليها صحة البصرة".

وأضاف، أن "مركز PCR لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، هو في مستشفى الزبير ويتبع للأجنحة الخاصة، أي أن العاملين فيه هم منتسبو دائرة الصحة، إلا أن المواطن العراقي يقوم بدفع 50 ألف دينار والأجنبي 100 ألف دينار بغية إجراء الفحص، وهذا المركز تابع لوزارة الصحة، ولا يوجد في البصرة أي مركز غير حكومي".

وعن سبب مطالبة المسافرين بدفع مبالغ مالية لغرض الفحص، قال التميمي، إن "هذا للمسافرين فقط، كما وأن مستلزمات الفحص يشتريها المركز من خلال وزارة الصحة، لذلك تكون الفحوصات بمبالغ مالية".

وأفادت تقرير إعلامية بقيام وكالات السفر في محافظة البصرة العراقية بإصدار نتائج اختبار PCR وهمية للسماح للركاب بالسفر إلى الخارج دون التأكد من أنهم لا يحملون فيروس كورونا.

ومنذ انتشار كورونا، وعودة السفر بين الدول، اشترطت معظم دول العالم إجراء فحص "بي سي آر" للتأكد من عدم حمل المسافر لفيروس كورونا.

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