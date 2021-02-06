توجه حكومي وبرلماني لدعم الدفاع.. لجنة الأمن: تخصيصات لجميع الاجهزة الامنية بالموازنة

2021/02/06 | 14:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، السبت، أن هناك توجهاً من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لدعم وزارة الدفاع ، فيما أشارت الى أن الموازنة تضمنت تخصيصات مالية لكافة الاجهزة الامنية.

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