2021/02/06 | 14:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..بالنسبة لمعظم الثدييات، تبدأ خلايا البويضات ككتل مستديرة تشبه البيض.



وبعد الإخصاب، تبدأ في تطوير محور جسم الكائن من الرأس إلى الذيل، من الأمام إلى الخلف، ومن اليسار إلى اليمين.ووقع تخمين ما يحدد اتجاهات اتجاه الجسم هذه ولكن لم يتم رؤيتها من قبل.



والآن، قام العلماء في المختبر البيولوجي البحري (MBL) بتصوير بداية إعادة الترتيب الخلوي هذه، والتي ستساعد نتائجهم في الإجابة عن أسئلة بيولوجية مهمة.وقال تومومي تاني، العالم في المختبر البيولوجي البحري، في مركز Eugene Bell عند إجراء البحث، وهو الآن يعمل في المعهد الوطني الياباني للعلوم الصناعية المتقدمة والتكنولوجيا: “الجزء الأكثر إثارة للاهتمام والغموض في علم الأحياء التطوري هو أصل محور الجسم في الحيوانات”.ويُظهر العمل الذي قام به تاني وزميله هيروكازو إيشي، الذي نُشر هذا الأسبوع في مجلة Molecular Biology of the Cell، أن كلا الوالدين يساهمان في توجيه الجسم لذريتهما.



وبالنسبة للأنواع الحيوانية التي تمت دراستها في البحث (نافورات البحر)، تحدد المدخلات من الأم المحور الخلفي للبطن بينما يقوم الأب بتحديد محور الرأس والذيل.انتهى / 25م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصوير لحظات خطة الجسم الأولى في الجنين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصوير لحظات خطة الجسم الأولى في الجنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).