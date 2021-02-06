اصابة شخصين بنزاع عشائري شرقي بغداد

2021/02/06 | 14:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة شخصين بجروح خطيرة خلال نزاع عشائري شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع يوم امس وتجدد اليوم ضمن الكيارة في مدينة الصدر وتطور إلى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة".واضاف ان "النزاع تسبب اليوم بإصابة شخصين بجروح خطيرة".

وفي وقت سابق من يوم أمس، أفاد مصدر أمني، بإصابة شخص بجروح خطيرة خلال نزاع عشائري في مدينة الصدر.

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