توجيه من وزارة الصحة بغلق عدد من المولات والمطاعم والمقاهي

2021/02/06 | 14:27 - المصدر: يس عراق

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دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة توجه بغلق كافة المولات والمطاعم والقاعات والمقاهي التي لاتلتزم بشروط الوقاية من فايروس كورونا

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