تحذير جديد من الصحة بشأن فيروس كورونا

2021/02/06 | 14:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، من تفشٍ جديد لكورونا بعد ارتفاع الاصابات بالفيروس في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة سيف البدر، في تصريحات صحفية إن “عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين، أدى الى عودة ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس في عموم مناطق البلاد”.

وحذر، من “موجة تفشٍ جديدة لوباء كورونا في حال استمرار عدم الاكتراث بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين”.ودعا متحدث الصحة، وسائل الاعلام إلى المساهمة الفعالة بالتوعية من مخاطر الاصابة بالفيروس وتحذير الناس من خطورة الوضع الصحي في ظل الاستهانة بالفيروس”.

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