صور.. مراسم دفن رفات 104 من ضحايا مجزرة كوجو

2021/02/06 | 14:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت يوم السبت 6 شباط 2021، مراسم خاصة بدفن رفات 104 من ضحايا داعش من اهالي قرية كوجو في قضاء شنكال.

عدسة PUKmedia كانت هناك وعادت اليكم بهذه الصور:

PUKmedia تحسين كالو

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