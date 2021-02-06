ردا على تصريحات علاوي الأخيرة.. المالية النيابية تخاطب وزارة المالية

2021/02/06 | 14:29 - المصدر: NRT عربية

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وزير المالية علي علاوي

فوتو: ارشيف

منذ 2 دقیقة

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أعلنت اللجنة المالية النيابية، السبت، انه جرى مخاطبة وزارة المالية بشأن تصريحات الوزير علي علاوي، الأخيرة حول تورط كتل سياسية لم يسمها في نشر الفساد من خلال نافذة بيع العملة.

وذكرت اللجنة في بيان، اليوم، 6 شباط 2021، ان " اللجنة المالية النيابية خاطبت وزارة المالية بشأن تصريحات، الوزير عن تورط كتل سياسية لم يسمها في نشر الفساد من خلال نافذة بيع العملة في البنك المركزي، لغرض تشكيل لجنة فرعية تحقيقية بهذا الموضوع وكشف الحقائق أمام الشعب العراقي".

وكان وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، قد أفاد في تصريح متلفز، قائلا "لدينا ما يكفي من الأدلة بان مزاد العملة للبنك المركزي كان سابقا جزءا مهما في نشر الفساد وهناك كتل سياسية كبيرة متورطة به وتتخذ من أسماء وشخصيات مشاركة في المزاد واجهة لها".

ر.إ

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