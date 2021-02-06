كربلاء.. الشرطة تعلن عن اعتقال مطلوبين

2021/02/06 | 14:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم

السبت، عن القبض على 11 متهماً ومطلوباً

للقضاء وفق تهم جنائية مختلفة خلال

الساعات الماضية في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "مفارز قسم مكافح

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