مؤسسة الشهداء تباشر بترويج معاملات «شهداء الطيران» التقاعدية

2021/02/06 | 14:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت مؤسسة الشهداء، السبت، المباشرة بترويج المعاملات التقاعدية لشهداء تفجير ساحة الطيران الأخير.

وقال مدير عام دائرة ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية في المؤسسة طارق المندلاوي، إن "عدد شهداء ساحة الطيران في بغداد 36 شهيداً بحسب ما موثق في قاعدة بيانات خاصة من قبل وكالة شؤون الاستخبارات وحسب شهادات الوفاة"، وفقاً لوكالة الانباء الرسمية "واع".

وبين أن "رئيس مجلس الوزراء قابل ذوي الشهداء بحضور رئيس مؤسسة الشهداء، وقدم مقترحاً له بأن يكون ترويج معاملاتهم التقاعدية عبر النافذة الواحدة".

واضاف أن "من بين الشهداء 11 موظفاً يتم ترويج معاملاتهم التقاعدية عن طريق دوائرهم كون القانون أمر بذلك، وتم تشكل لجنة ثلاثية في كل وزارة وجهة غير مرتبطة بوزارة بعد تقديم تقريرها الى الوزير المختص أو رئيس الجهة ليتم اعتبار المعني شهيداً".

وتابع أن "المعاملات التقاعدية للشهداء الكسبة يتم ترويجها عن طريق مؤسسة الشهداء واللجان الفرعية"، موضحاً أن "المؤسسة خصصت لجنة لترويج معاملات شهداء ساحة الطيران".

وعن تعديل قانون مؤسسة الشهداء، أكد المندلاوي أن "آخر تعديل لقانون رقم 20 لسنة 2009 هو التعديل الثاني الذي منح بعض الامتيازات المهمة، منها موضوع الزوجة التي تستطيع أن تأخذ مقداراً معيناً من الراتب التقاعدي بالنسبة للشهيد".

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