تقاعد الانبار تكشف نتائج التحقيق في معاملات المتقاعدين المحجوبة

2021/02/06 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار ..

كشف مدير دائرة تقاعد محافظة الانبار انس ياسين عبد الهادي ، السبت، عن نتائج التحقيقات بشأن المعاملات التي تم حجبها من قبل هيئة التقاعد الوطنية على خلفية وجود تلاعب بالية ترويجها .

وقال عبد الهادي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” هيئة التقاعد الوطنية وبالتنسيق مع دائرة تقاعد الانبار شكلت لجنة مختصة للنظر بـ 4500 معاملة تقاعد تم حجبها على خلفية وجود عمليات تلاعب في الية تروجيها حيث تبين ان 2000 معاملة سلمية ومستوفية للشرو القانونية فيما لا يزال التحقيق جاري للبت ببقية المعاملات “.

واضاف ان” دائرة تقاعد الانبار شكلت لجان مختصة لفرز كافة المعاملات الغير قانونية واحالت المتلاعبين بعمليات التزوير الى القضاء”، مبينا ان” اللجان المختصة اكتشفت عمليات تزوير وتلاعب في عدد من المعاملات وتم ايقافها “.

يشار الى ان هيئة التقاعد الوطنية في بغداد حجبت قبل فترة قصيرة نحو 4500 معاملة تقاعد من الانبار على خلفية وجود عمليات تلاعب وتزوير في الية ترويجها.



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