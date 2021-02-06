مؤسسة الشهداء تباشر بترويج المعاملات التقاعدية لضحايا ساحة الطيران

2021/02/06 | 14:37 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم السبت، المباشرة بترويج المعاملات التقاعدية لشهداء تفجيري ساحة الطيران الأخير، فيما أشارت الى أن مقبرة الخسفة تضم آلاف الشهداء وفتحها بحاجة لتخصيصات مالية.وقال مدير عام دائرة ضحايا الارهاب والعمليات العسكرية في المؤسسة طارق المندلاوي في تصريح صحفي، إن “عدد شهداء ساحة الطيران في بغداد 36 شهيداً بحسب ما موثق في قاعدة بيانات خاصة من قبل وكالة شؤون الاستخبارات وحسب شهادات الوفاة”، مبيناً أن “رئيس مجلس الوزراء قابل ذوي الشهداء بحضور رئيس مؤسسة الشهداء، وقدم مقترحاً له بأن يكون ترويج معاملاتهم التقاعدية عبر النافذة الواحدة”.وأضاف، أن “من بين الشهداء 11 موظفاً يتم ترويج معاملاتهم […]

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