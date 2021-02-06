2021/02/06 | 14:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت وزارة الصحة العراقية، تهديدها باتخاذ اجراءات وقائية مشددة بينها إعادة فرض حظر التجوال لمنع ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والصحية، واستمرار زيادة الحالات المسجلة بفيروس كورونا بشكل يومي، سيدفع وزارة الصحة الى اتخاذ إجراءات مشددة حسب المستجدات الوبائية.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أصدرت في وقت سابق، تحذيراً شديداً بشأن التراخي في تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وأشارت إلى أن الإصابات بدأت تتصاعد تدريجياً في البلاد وهو ما قد يفتح الباب أمام إعادة تطبيق الإجراءات المتشددة من قبيل الإغلاق التام وحظر التجوال الشامل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة تجدد تحذيرها: قد نلجأ إلى حظر التجوال والإجراءات المشددة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة تجدد تحذيرها: قد نلجأ إلى حظر التجوال والإجراءات المشددة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).