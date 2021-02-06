2021/02/06 | 14:42 - المصدر: عين العراق

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السبت 6 فبراير 2021 | 02:41 مساءً

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الصحة العراقية تعيد فرض "قيود كورونا"

قررت وزارة الصحة والبيئة يوم السبت إغلاق الاماكن التي لاتلتزم بالاجراءات والتدابير الوقائية بعد إرتفاع مستوى الاصابات بفيروس كورونا في العراق.

ووجهت دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة في بيان اليوم، "بغلق المولات والمطاعم والقاعات والمقاهي كافة التي لاتلتزم بشروط الوقاية من فايروس كورونا".

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