2021/02/06 | 15:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات الباكستانية اليوم السبت إن وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية ألقت القبض على رجلين للاشتباه في صلتهما بشبكة دولية لاستغلال الأطفال في المواد الإباحية بعد تلقيها معلومات من إيطاليا عبر الإنتربول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بناء على معلومات من الإنتربول.. اعتقال باكستانيين بتهمة استغلال الأطفال في مواد إباحية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بناء على معلومات من الإنتربول.. اعتقال باكستانيين بتهمة استغلال الأطفال في مواد إباحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).