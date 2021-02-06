الأمن الوطني يطيح بشبكتين لتجارة المخدرات بعملية نوعية في النجف وكركوك

2021/02/06 | 15:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم السبت، عن الإطاحةُ ب12 عنصرا كانوا يشكلون شبكتين منفصلتين لتجارة المخدرات في كركوك والنجف.وقال الجهاز في بيان، ان “العملية الاولى نفذتها مديرية الأمن في كركوك بناءا على معلومات إستخبارية ومتابعة ميدانية تمكنت مفارزنا خلالها الإطاحة بواحدة من أخطر شبكات تجارة المخدرات مكونة من اربعة اشخاص ضبطت بحوزتهم ( […]

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