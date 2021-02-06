راموس يخضع لعملية جراحية عاجلة

2021/02/06 | 15:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..في ظل غياب المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس، المستمر عن تشكيلة فريقه ريال مدريد منذ بداية العام الحالي، قرر النادي الملكي خضوع اللاعب لعملية جراحية عاجلة.وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، نقلا عن مصادرها الخاصة، أن راموس سيخضع اليوم السبت، لعملية جراحية في الغضروف المفصلي للركبة اليسرى.ومن جهته، أكد الصحفي الرياضي الإسباني الشهير، […]

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