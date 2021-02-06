2021/02/06 | 15:21 - المصدر: عين العراق

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السبت 6 فبراير 2021 | 02:55 مساءً

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كردستان..



تحذيرات من عمليات "استغلال النساء"

طالب تجمع الوحدة لمكافحة العنف واستغلال النساء في إقليم كوردستان، يوم السبت، حكومة وبرلمان الإقليم ومنظمات المجتمع المدني، بوقف عمليات الإتجار بالنساء واستغلالهن حفاظاً على المجتمع الكوردي.

وقالت المتحدثة باسم التجمع هزار عبد القادر، في مؤتمر صحفي عقد في الحديقة العامة بمحافظة السليمانية، ان حالات الاعتداء واستغلال النساء في مجالات العمل ازدادت في الاونة الاخيرة وهو ما يجب ان يقف عنده المسؤولون والحكومة والبرلمان والمنظمات التي تعنى بحقوق النساء في كوردستان.

وأضافت "العقلية الذكورية تسيطر على المجتمع رغم التطور الحاصل في المجتمع الكوردي وسن قوانين تحمي المرأة لكن ما حصل مؤخرا في مخيمات دهوك من قتل الفتيات بداعي الشرف من قبل ذويهن هو دليل على هذه الحالات".

وأشارت عبد القادر الى ان "التكنولوجيا والمواقع الالكترونية المفتوحة والدراما تسببت بانهيار العائلة ويجب وضع برنامج اصلاحي للمجتمع من قبل مؤسسات الحكومية للحد من هذه الظاهرة".

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