محافظة عراقية تعيد العمل بقرارات خلية الأزمة وتمنع التجمعات بكافة اشكالها

2021/02/06 | 15:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عاجل_هام#نظراًلأرتفاعاعدادالإصاباتبفيروس_كوروناخلية الأزمة المشتركة لمواجهة فيروس كورونا في محافظة الديوانية برئاسة محافظ الديوانية رئيس اللجنة العليا لخلية الأزمة الأستاذ زهير علي الشعلان تقرر إعادة العمل بمقرراتها وإجراءاتها الإحترازية السابقة بمنع التجمعات في المساجد لاقامة المناسبات الدينية او مجالس العزاء، والمقاهي والقاعات الرياضية، للحد من تفشي جائحة كوفيد١٩، بعد تسجيل ارتفاع اعداد المصابين في المحافظة.

وشدد رئيس خلية الازمة، محافظ الديوانية، الأستاذ زهير علي الشعلان، على مديرية الوقف الشيعي إلزام موظفيها في المساجد والحسينيات بتنفيذ قرارات الخلية، لضمان عدم انتشار فيروس كورونا_١٩ بين المواطنين.

داعياً ابناء محافظة الديوانية جميعا بالإلتزام بإجراءات التباعد الاحترازية، وعدم التجمهر في الاسواق والمناطق المغلقة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

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