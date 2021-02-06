2021/02/06 | 15:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / أسفرت انتخابات فرع نقابة الصحفيين في البصرة التي اجريت اليوم السبت بحضور نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي ومحافظ البصرة اسعد العيداني وقائدي العمليات والشرطة و عدد من أعضاء مجلس النقابة عن فوز صادق العلي برئاسة فرع النقابة بحصوله على ٦٨ صوتا مقابل منافسه عباس الفياض الذي حصل على 52 صوتا .وبدأت جلسة المؤتمر الانتخابي بعزف النشيد الوطني وقراءة سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهدائنا الابرار.و فاز بعضوية فرع النقابة كل من علي يوسف ٦٨ صوتا ومحمد الفرطوسي ٦٤ وسلام الفياض ٥٣ وماجد البريكان ٥٢ صوتا و أركان البهادلي ٥١ صوتا احتياطا اولا وعلي الساري 49 صوتا احتياطا ثانيا.واكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي " ان البصرة مدينة الثقافة وهي بوابة العراق الاقتصادية لافتا الى ان البصرة تستحق منا الاحترام والتقدير لتأريخها الحضاري والثقافي.وقال " ان انتخابات فرع البصرة جرت بروح ديمقراطية وسلسة عكست قدرة الزملاء في اختيار ممثليهم في فرع نقابة الصحفيين بالمحافظة " وهذا ان دل على شيء انما يدل على الوعي والحرص لدى الزملاء بانتخاب عناصر كفوءة لقيادة عمل النقابة في المرحلة المقبلة ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوز صادق العلي برئاسة فرع نقابة الصحفيين العراقيين في البصرة / موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فوز صادق العلي برئاسة فرع نقابة الصحفيين العراقيين في البصرة / موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).