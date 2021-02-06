عادل نعمة: قدمنا مباراة العمر امام نفط الوسط

2021/02/06 | 15:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أوضح مدرب كرة القاسم عادل نعمة أن لاعبيه قدموا مباراة العمر أمام نفط الوسط والتي انتهت لمصلحة فريقه بثلاثة أهداف لهدفين ضمن ختام الجولة السابعة عشر من الدوري.وقال نعمة للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ أن الفريق قدم مباراة كبيرة ولاعبينا ظهروا في الشوط الثاني بشكل مختلف واداء رجولي مكنهم من مسك زمام المباراة وتسجيل هدفين في مرمى نفط الوسط وكسب النتيجة لمصلحتنا.وبين أن فريق نفط الوسط ليس بالسهل فريق كبير بكل شيء بالمقابل فريقنا شبابي فتي حديث التجربة في الدوري الممتاز لكن روح الفريق تجلت في الشوط الثاني والبدلاء لعبوا دور مهم وكان سبب في معالجة الاخطاء التي وقعنا بها في الشوط الأول وبالتالي فرضنا سيطرتنا على المباراة.وختم بالقول النقاط الثلاث مهمة جدا في ظل الصراع المحموم في مؤخرة القائمة وعلينا أن نواصل بذات الروحية لتأمين موقعنا في لائحة الترتيب، ننتظر المحترفين الأخرين ليكونوا دعم إضافي لكرة القاسم.يشار إلى أن القاسم رفع رصيده بعد هذا الفوز إلى 15 نقطة ويتقدم مركزين إلى الأمام ويصبح بالمركز السابع عشر./انتهى

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