ضربتان مزدوجتان للديوانية في ميركاتو الشتاء

2021/02/06 | 15:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اعلن نادي الديوانية الرياضي، عن تعاقده مع لاعبين جديدين في الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال المنسق الاعلامي للنادي علاء البصري في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “ادارة نادي الديوانية، بدأت فترة الانتقالات الشتوية (ميركاتو الشتاء) بضم لاعبين جديدين لصفوف الفريق الكروي”.

واوضح أن “ادارة النادي اكملت تعاقدها مع اللاعب عماد عبد الزهرة قادماً من النجف، فيما تعاقدت ايضاً مع لاعب خط الوسط ثامر برغش قادماً من نادي أمانة بغداد”.

يذكر ان فترة الانتقالات تنتهي في الاول من اذار المقبل.



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