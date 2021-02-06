الاطاحة بشبكتين لتجارة المخدرات بعمليةٍ نوعية في كركوك والنجف

2021/02/06 | 15:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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جهاز الامن الوطني يطيح، ب12 عنصرا كانوا يشكلون شبكتين منفصلتين لتجارة المخدرات في كركوك والنجف ؛خلال عملية نوعية استمرت لايام.

اعلن جهاز الامن الوطني في بيان “بإشرافٍ مباشر من قبل رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الاسدي وبعملية نوعية استمرت لأيام ..



الإطاحةُ ب12 عنصرا كانوا يشكلون شبكتين منفصلتين لتجارة المخدرات في كركوك والنجف “.“العملية الاولى نفذتها مديرية الأمن في كركوك بناءا على معلومات إستخبارية ومتابعة ميدانية تمكنت مفارزنا خلالها الإطاحة بواحدة من أخطر شبكات تجارة المخدرات مكونة من اربعة اشخاص ضبطت بحوزتهم 1090 حبة مخدرة ؛وبعد التحقيق معهم اعترفوا بوجود مخبئ اخر يضم 12500 حبة إذ تم تدوين اقوالهم واحالتهم الى الجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم”، اما العمليةُ الثانية جاءت استكمالًا لجهود جهاز الامن الوطني في ملاحقة واعتقال عصابات وتجار المخدرات وبعد ايام من التعقب والمراقبة تمكنت مفارزنا في محافظة النجف الاشرف من القبض على عصابة مكونة من 8 اشخاص متورطة بتجارة المخدرات وضبطت بحوزتهم، 1 كغم من الكرستال ، 20 غم من مادة الترياق ، 6 مسدسات ، 3 دراجات مسروقة ، رمانة يدوية ، كميات كبيرة من الحبوب المخدرة “.

واضاف البيان انه : “جرى تدوين اقوالهم أصوليًا وإحالتهم الى القضاء لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

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