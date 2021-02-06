الكهرباء تكشف موعد الربط الخليجي

2021/02/06 | 15:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الكهرباء، عن موعد الربط الخليجي، بعدما تم تأجيله اكثر من مرة لأسباب عدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى في تصريح لـ”تقدم” إن “تداعيات جائحة كورونا اخرت الربط الكهربائي مع دول الخليج”.

واضاف موسى أن “المرحلة الاولى من الربط الخليجي ستكتمل في صيف العام المقبل”، مشيراً غلى أن “محافظة البصرة ستكون اولى محطات الربط”.

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