آلا طالباني: ندعم قانون موازنة تحقق الانصاف والعدالة

2021/02/06 | 15:31 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت آلا طالباني رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، اليوم السبت، عن دعمها لمشروع قانون الموازنة العامة شرط ان تحقق العدالة والانصاف لجميع العراقيين دون استثناء.

وقالت طالباني في تغريدة على منصة تويتر: "ندعم ونصوت لقانون موازنة تحقق الانصاف والعدالة لكل مواطن عراقي دون تمييز ، وتعيد النظر في توزيع موارد الدولة النفطية و غير النفطية وفق الدستور"، داعية الى " الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز "المعطل " عن التشريع منذ العام 2007".

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